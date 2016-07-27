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abd'li korgeneral timothy ray incirlik'te

ABD'Lİ KORGENERAL TİMOTHY RAY İNCİRLİK'TE

Adana'da darbe girişimi sırasında polis tarafından etrafı çevrilen ve 7 gün elektrik verilmeyen İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret eden ABD 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Timothy Ray, askerlerin çalışma koşullarını inceledi.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 16:01
Puan Ver : Abd'li Korgeneral Timothy Ray İncirlik'te(8/10)9


ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile bazı üst düzey subayların tutuklanmasıyla son bulan darbe gecesinin ardından İncirlik Üssü önemli bir misafir ağırladı. 15 Temmuz'da uçan Türk F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçakların havalandığı İncirlik Üssü'ne geçen pazartesi günü gelen Amerikan Hava Kuvvetleri'nden 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Timothy Ray, burada görev yapan ABD'li askerlerle tanıştı. ABD'lilerin çalışma koşullarını da inceleyen komutan, çeşitli konularda başarı gösteren askerleri de kutladı.








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