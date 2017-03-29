ABD'Lİ KOMUTANDAN AVRUPA İÇİN FLAŞ TALEP!
Scaparrotti, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde ABD'nin Avrupa'daki operasyonları ve askeri pozisyonuyla ilgili soruları yanıtladı.
ABD'nin özellikle kara gücü ve zırhlı birliklerinin Avrupa'da daha fazla görünür olması ve bu bölgeye daha fazla asker göndermesi gerektiğini savunan Scaparrotti, "Bugün Avrupa'da konuşlu tüm kuvvetlerden 60 binden biraz fazla askerimiz var ancak bu rakam sadece bugün (Rusya'yı) caydırmamızı sağlıyor." dedi.
kaynak:habertürk
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