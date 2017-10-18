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ABD'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek

ABD'Lİ KOMUTAN: KUZEY KORE KONUSUNDA AKLA HAYALE GELMEYENLERİ HAYAL ETMEMİZ GEREK

ABD ordusunun Pasifik'teki en üst düzey komutanı Amiral Harry Harris, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının yarattığı tehdide ilişkin,"Akla hayale gelmeyen her şeyi hayal etmemiz gerek" dedi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek(6/10)2

Füze denemeleri ve nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye ABD cephesinden tehdit üstüne tehdit gelmeye devam ediyor. Bu kez ABD'li komutandan çok açık bir uyarı geldi.

"DÜŞÜNÜLEMEZ SANILAN ASKERİ SEÇENEĞİ HAYAL ETMEK ZORUNDAYIZ"

ABD ordusunun Pasifik'teki en üst düzey komutanı Amiral Harry Harris, Kuzey Kore'yi nükleer silah üretimi girişimlerinden vazgeçirmek için diplomatik çözümün tercih edildiğini belirterek "Ancak bu yaklaşım güvenilir askeri güç tarafından da desteklenmeli. Pek çok kişi, Kuzey Kore ile ilgili askeri seçeneklerin düşünülemez olduğunu söylüyor. Ama biz düşünülemez olanı hayal etmek zorundayız. Bana göre hayal edilemeyecek olan şey, Los Angeles'a, Honolulu'ya, Seul'e, Tokyo'ya, Sydney'e, Singapur'a nükleer başlıklı Kuzey Kore füzelerinin atılmasıdır" diye konuştu.

"TRUMP BENDEN ASKERİ SEÇENEK İSTİYOR, BEN DE SAĞLIYORUM"

ABD Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Singapur'da düzenlenen bir konferansta konuşan Amiral Harris, "ABD Başkan Donald Trump ya da Savunma Bakanı Jim Mattis ekonomik, diplomatik çözümler istemek için bana gelmiyorlar. Benden güçlü askeri seçenekler istiyorlar ben de onlara bunları sağlıyorum" dedi.

"KUZEY KORE LİDERİ PERVASIZ BİR DİKTATÖR"

Harris, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silah üretim programına karşı 'önleyici saldırı' yapıp yapmayacağı sorusuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u 'pervasız bir diktatör' olarak nitelendiren Harris, "Nükleer başlıklı füze ve balistik füzelerin dengesiz birinin eline geçmesine izin vermek felaket için bir reçete olur" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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