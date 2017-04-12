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abd'li kadın taksiciye bıçak zoruyla tecavüz etti!

ABD'Lİ KADIN TAKSİCİYE BIÇAK ZORUYLA TECAVÜZ ETTİ!

ABD'li Brittany Carter, bir taksiciye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:31
Puan Ver : Abd'li Kadın Taksiciye Bıçak Zoruyla Tecavüz Etti!(9/10)10


ABD'nin Ohio kentinde 23 yaşındaki Brittany Carter, bir taksiciye bıçak soruyla tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



28 Ocak'ta gerçekleşen olay Carter'ın telefonla arayarak bir taksi çağırmasıyla başladı. Carter ve beraberinde taksiye bindiği 20 yaşındaki Corey Jackson bir süre sonra 29 yaşındaki taksiciye bıçak çekti.



Jackson bıçağını taksicinin boğazına dayarken, Carter'ın taksiciye tecavüz ettiği belirtildi. Polis yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Bunu neden yaptığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



İkilinin tecavüzden sonra taksicinin 32 dolarını alarak olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.



Taksicinin olayı polise bildirmesi üzerine 23 yaşındaki Brittany Carter tutuklandı, suç ortağı Corey Jackson ise halen aranıyor.



 



 



kaynak:habertürk








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