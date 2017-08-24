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ABD'li grubun konseri, terör istihbaratı nedeniyle iptal edildi!

ABD'Lİ GRUBUN KONSERİ, TERÖR İSTİHBARATI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ!

Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi. Konser verilecek bina yakınında görülen tüp dolu minibüs, Hollanda polisini alarma geçirdi.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Abd'li Grubun Konseri, Terör İstihbaratı Nedeniyle İptal Edildi!(10/10)6

Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali konser iptal ettirdi.

"TERÖR İSTİHBARATI ALINDI"

Polis tarafından yapılan açıklamada, ABD'li bir grubun Rotterdam'da bu akşam konser vermesinin planlandığı ancak etkinlik öncesi alınan istihbarat sebebiyle konserin iptal edildiği bildirildi.

"GAZ DOLU TÜPLERİN OLDUĞU MİNİBÜS BULUNDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb da konserin verileceği binanın yakınında, içinde gaz dolu tüplerin olduğu İspanya plakalı bir minibüs bulunduğunu söyledi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Aboutaleb, minibüs şoförünün polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

İSTİHBARAT İSPANYA'DAN

Terör tehdidi istihbaratını İspanya polisinden aldıklarını bildiren Aboutaleb, "Henüz minibüsün terör tehdidi ile bağlantısını kurmak için erken. Durum polis tarafından araştırmaya alındı." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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