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ABD'li Genç, Selfie Çekeyim Derken 6 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'Lİ GENÇ, SELFİE ÇEKEYİM DERKEN 6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Florida'da alkolün dozunu kaçıran 34 yaşındaki Rorn Sorn, selfie çekmek için telefon yerine silahını kullandı. Birden fazla suça karıştığı ortaya çıkan genç, 6 yıl 5 ay hapis ceza aldı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Abd'li Genç, Selfie Çekeyim Derken 6 Yıl Hapis Cezası Aldı(10/10)6

Florida'da alkolün dozunu kaçıran bir adam selfie çekeyim derken silahının ateş alması sonucunda 6 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

TELEFON YERİNE SİLAHINI KULLANDI

Olay geçtiğimiz Aralık ayında Club Lust adında bir mekanda meydana geldi. 34 yaşındaki Rorn Sorn, eğlenirken selfie çekinmek istedi. Aynı anda silahını ve telefonunu çıkaran Sorn, alkolün etkisiyle silahını ateşledi. Kısa süreliği bir paniğe sebep olan olayda can kaybı yaşanmadı. Fakat daha sonra kurşunun civarda bulunan bir evin oturma odasına isabet ettiği anlaşıldı.

"OLAY KAZA" DEDİ

Olay sonrasında yapılan polis sorgusunda Sorn, sadece selfie çekmek istediğini, yanlışlıkla silahının ateş aldığını, olayın tamamıyla bir kaza olduğunu söylese de, yapılan aramalarda cebinde uyuşturucu malzeme olduğu tespit edildi.

6 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Florida Tampa'da bulunan savcılık ofisinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sorn'un daha önce birden fazla suça karıştığı, son olayda da toplum düzenini bozmaya yönelik bir suç işlediğine karar verildi.

Böylelikle savcılık Sorn'u 6 yıl, 5 aylık cezaya mahkum etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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