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abd'li ekonomistler: fed aralıktan önce faiz artırmaz

ABD'Lİ EKONOMİSTLER: FED ARALIKTAN ÖNCE FAİZ ARTIRMAZ

ABD'li ekonomistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) düşük enflasyon nedeniyle aralık ayından önce faiz artırmasını beklemiyor

Tarih : 18 Ağustos 2016, 13:28
Puan Ver : Abd'li Ekonomistler: Fed Aralıktan Önce Faiz Artırmaz(0/10)


ABD'li ekonomistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) düşük enflasyon nedeniyle aralık ayından önce faiz artırmasını beklemiyor.



Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz toplantısına ilişkin tutanakları AA muhabirine değerlendiren ABD'li ekonomistler, Fed'in eylülde faiz artırmayacağı görüşünü taşıyor.



Brookings Enstitüsü Mali ve Parasal Politikalar Merkezi Direktörü David Wessel, FOMC tutanaklarının, zamanlama konusunda yaşanan görüş ayrılığı yansıtması açısından önem taşıdığını belirterek, "Tutanaklardaki en kritik nokta üyeler arasında çok fazla anlaşmazlığın olmasıydı. Faiz oranları hakkında düşünülebilecek ne kadar farklı görüş varsa, her biri FOMC'den birinin desteğini aldı." diye konuştu.








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