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ABD'li Dövüşçü Jones, Maçınta Rakibini Öldürmekten Beter Etti

ABD'Lİ DÖVÜŞÇÜ JONES, MAÇINTA RAKİBİNİ ÖLDÜRMEKTEN BETER ETTİ

ABD'li dövüşçü Jon Jones, Karma Dövüş Sanatları maçında Daniel Cormier'i feci şekilde dövdü.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Abd'li Dövüşçü Jones, Maçınta Rakibini Öldürmekten Beter Etti(5/10)1

Karma Dövüş Sanatları'nda Jon Jones ile Daniel Cormier karşı karşıya geldi.

ABD'li sporcu Jon Jones, rakibini devirirken adeta öldürmekten beter etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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