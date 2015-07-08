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abd'li bakandan 'bağımsız kürdistan' yanıtı

ABD'Lİ BAKANDAN 'BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN' YANITI

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit donat programında şu ana kadar sadece 60 kişinin eğitime alındığını söyledi.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 12:01
Puan Ver : Abd'li Bakandan 'bağımsız Kürdistan' Yanıtı(7/10)4


ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit donat programında şu ana kadar sadece 60 kişinin eğitime alındığını söyledi. "Ayrı bağımsız bir devlet (Kürdistan) fikrine katılıyor musunuz?" şeklinde bir soru üzerine Carter, "Türkler için, bağımsız ayrı bir devlet çok problematik olabilir" yanıtını verdi.

Senatörlerin DAEŞ ile mücadele edecek Suriyeli muhaliflerin  eğitilmesine yönelik sorularını yanıtlayan Carter, program kapsamında eğitime  alınan muhaliflerin sayısının beklenenin çok altında kaldığını vurguladı. Carter,  "3 Temmuz itibariyle şu anda yaklaşık 60 savaşçıyı eğitiyoruz. Bu rakam, kısmen  eğitime alınacakların taramasından dolayı, gelinen noktada bizim  beklentilerimizden daha az. Ancak bu program önemli. DAEŞ'in Suriye'de kalıcı  olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak için sahada bir partnere ihtiyacımız var.  Eğitim programı ilerledikçe, bizim asker toplama ve DAEŞ'le mücadele  operasyonlarında yararlı bilgiler sağlamaya dönük kapasitemizi artıracak önemli  ilişkiler oluşturma ve muhalifleri tanımada daha fazlasını öğreniyoruz" diye  konuştu.

 








Etiketler: Abd  Li  Bakandan    Bağımsız  Kürdistan    Yanıtı    haber

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