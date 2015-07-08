

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit donat programında şu ana kadar sadece 60 kişinin eğitime alındığını söyledi. "Ayrı bağımsız bir devlet (Kürdistan) fikrine katılıyor musunuz?" şeklinde bir soru üzerine Carter, "Türkler için, bağımsız ayrı bir devlet çok problematik olabilir" yanıtını verdi.



Senatörlerin DAEŞ ile mücadele edecek Suriyeli muhaliflerin eğitilmesine yönelik sorularını yanıtlayan Carter, program kapsamında eğitime alınan muhaliflerin sayısının beklenenin çok altında kaldığını vurguladı. Carter, "3 Temmuz itibariyle şu anda yaklaşık 60 savaşçıyı eğitiyoruz. Bu rakam, kısmen eğitime alınacakların taramasından dolayı, gelinen noktada bizim beklentilerimizden daha az. Ancak bu program önemli. DAEŞ'in Suriye'de kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak için sahada bir partnere ihtiyacımız var. Eğitim programı ilerledikçe, bizim asker toplama ve DAEŞ'le mücadele operasyonlarında yararlı bilgiler sağlamaya dönük kapasitemizi artıracak önemli ilişkiler oluşturma ve muhalifleri tanımada daha fazlasını öğreniyoruz" diye konuştu.



