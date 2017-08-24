İrlanda merkezli ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi Allergan, 100 milyon liralık yatırımla göz sağlığı ürünlerini Türkiye'de üretecek. Habertürk'te yer alan habere göre düzenledikleri basın toplantısında konuşan Allergan Global Başkan Yardımcısı Marc Princen, proje için Abdi İbrahim'le iş ortaklığı yaptıklarını söyledi ve ekledi:

"TÜRKİYE'YE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

"Türkiye seri üretimde teknoloji yatırımı yaptığımız dördüncü ülke olacak. C-Rabs teknolojisini kullanacağız. Yılda 9 milyon şişe üretim kapasitemiz olacak. Türkiye'ye çok önem veriyoruz."

Türkiye'de 180 kişilik ekip kuracaklarını aktaran Princen, Abdi İbrahim'de kapasite artırımı yapılacağını duyurdu.

"Abdi İbrahim know-how ve teknolojimizi kullanacak" diyen Princen, üretilen ürünlerin ilk etapta Türkiye'de kullanılacağını, daha sonra Türkiye'den ihracat yapılabileceğini ve bu projenin 2019'da tamamen aktif olmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada