ABDİ İBRAHİM'E İRLANDALI ORTAK
İrlandalı ilaç üreticisi Allergan, Abdi İbrahim'le yürüteceği ortak proje kapsamında göz sağlığı ürünlerini Türkiye'de üretecek.
İrlanda merkezli ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi Allergan, 100 milyon liralık yatırımla göz sağlığı ürünlerini Türkiye'de üretecek. Habertürk'te yer alan habere göre düzenledikleri basın toplantısında konuşan Allergan Global Başkan Yardımcısı Marc Princen, proje için Abdi İbrahim'le iş ortaklığı yaptıklarını söyledi ve ekledi:
"TÜRKİYE'YE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"
"Türkiye seri üretimde teknoloji yatırımı yaptığımız dördüncü ülke olacak. C-Rabs teknolojisini kullanacağız. Yılda 9 milyon şişe üretim kapasitemiz olacak. Türkiye'ye çok önem veriyoruz."
Türkiye'de 180 kişilik ekip kuracaklarını aktaran Princen, Abdi İbrahim'de kapasite artırımı yapılacağını duyurdu.
"Abdi İbrahim know-how ve teknolojimizi kullanacak" diyen Princen, üretilen ürünlerin ilk etapta Türkiye'de kullanılacağını, daha sonra Türkiye'den ihracat yapılabileceğini ve bu projenin 2019'da tamamen aktif olmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar