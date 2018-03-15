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Abdest alır gibi yapıp ceket cebinden 8 bin lira çaldı

ABDEST ALIR GİBİ YAPIP CEKET CEBİNDEN 8 BİN LİRA ÇALDI

Burdur'da abdest alır gibi yapıp 8 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Tarih : 15 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı(6/10)2

Burdur'da abdest alan adamın ceketinin cebindeki 8 bin liranın çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

CEKETİNDEN 8 BİN LİRASI ÇALINDI

Konak Mahallesi Kazancıoğlu Camisi'nde abdest almak isteyen Mehmet Yılmaz, içinde 8 bin lira bulunan ceketini askıya astı. Abdest aldıktan sonra cebindeki paranın çalındığını fark eden Yılmaz, durumu polise bildirdi.

ABDEST ALIR GİBİ YAYIP HIRSIZLIK YAPTI

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntülerde, abdest alır gibi davranan şüphelinin Yılmaz'ın ceketinin yanına kendi ceketini astıktan sonra parayı alması yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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