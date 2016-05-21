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ab'den vizeye ‘acil durum freni'ne onay

AB'DEN VİZEYE ‘ACİL DURUM FRENİ'NE ONAY

Avrupa Birliği içişleri bakanları zirvesinde, vize muafiyetini askıya almayı kolaylaştıran mekanizmaya onay çıktı. Karar süresini bir aya indiren yeni düzenleme şimdi Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunulacak

Tarih : 21 Mayıs 2016, 10:02
Puan Ver : Ab'den Vizeye ‘Acil Durum Freni'ne Onay(7/10)6


Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları zirvesinde üye ülkeler, vize muafiyetini askıya alma mekanizmasına yönelik yeni düzenlemeyi onayladı. “Acil durum el freni” olarak anılan mekanizma, vize muafiyetini askıya alma mekanizmasının kapsamını genişletirken, buna yönelik süreci de kısaltıp kolaylaştırıyor. Buna göre, vize muafiyeti verilen ülkelerin geri kabul anlaşmasını gerektiği şekilde uygulamaması, herhangi bir AB ülkesinin yoğun göç ve iltica başvurularıyla karşılaşması, vize muafiyeti verilen ülkelerin vatandaşlarının AB'de kalma süresini aşması durumunda vize serbestisi askıya alınabilecek. Karar şimdi Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunulacak.





Son çare olmayacak

Batı Bakan ülkelerine vize serbestisi verilmesinin ardından AB, 2013 yılında söz konusu düzenlemeye ‘vize güvenliği benti' eklemişti. Bu bent, herhangi bir AB üyesinin; düzensiz göç, iltica başvuruları ya da üçüncü bir ülkeye yaptığı geri kabul başvurularının reddinde büyük bir artış ile karşı karşıya kalması durumunda, Avrupa Komisyonu'na kısa bir süreliğine vize muafiyetinin askıya alması yetkisi vermişti. Gürcistan, Ukrayna, Kosova ve özellikle de Türkiye'nin vize muafiyeti süreçlerinin başlamasının ardından yeni bir el freni sistemi gündeme gelmişti. Dün kabul edilen yeni düzenleme ise bu süreci ‘daha esnek' hale getirdi. Mevcut düzenleme, vize muafiyetini askıya alma mekanizmasına ‘olağanüstü durumlarda son çare' olarak başvurulabileceğini öngörüyordu. Bu ifade yeni düzenlemede çıkarılıyor.








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