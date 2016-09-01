

AB İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi konusunda ivmeyi korumakta kararlı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin vize serbestisi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Avramopoulos, AB'nin son detayları yerine getirmesi için Türkiye'ye yardımcı olacağını belirtti.