AB'DEN 'VİZE SERBESTİSİ' AÇIKLAMASI
AB İçişleri Komiseri Avramopoulos, "Vize serbestisi konusunda ivmeyi korumakta kararlıyız" dedi
AB İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi konusunda ivmeyi korumakta kararlı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin vize serbestisi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Avramopoulos, AB'nin son detayları yerine getirmesi için Türkiye'ye yardımcı olacağını belirtti.
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