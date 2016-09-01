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ab'den 'vize serbestisi' açıklaması

AB'DEN 'VİZE SERBESTİSİ' AÇIKLAMASI

AB İçişleri Komiseri Avramopoulos, "Vize serbestisi konusunda ivmeyi korumakta kararlıyız" dedi

Tarih : 01 Eylül 2016, 15:04
Puan Ver : Ab'den 'vize Serbestisi' Açıklaması(10/10)10


AB İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi konusunda ivmeyi korumakta kararlı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin vize serbestisi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Avramopoulos, AB'nin son detayları yerine getirmesi için Türkiye'ye yardımcı olacağını belirtti.








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