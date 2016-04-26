

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, France Inter radyo kanalına yaptığı açıklamada, serbest dolaşım konusunda diğer aday ülkelere uygulanan kriterlerin Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi.



Kriterlerin uygulanmasının çok yakından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Mogherini, "Bütün kriterler yerine getirilince Türk vatandaşlarına vize serbesti sağlanacak.' dedi.