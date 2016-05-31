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ab'den vize açıklaması

AB'DEN VİZE AÇIKLAMASI

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, "Vize serbestisi için Türkiye’nin 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 09:17
Puan Ver : Ab'den Vize Açıklaması(9/10)10


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, "Vize serbestisi için Türkiye'nin 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye şimdiye kadar 69-70 tane kriteri yerine getirdi." dedi.



Juncker, Lüksemburg'da gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamasında, Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden vize serbestisi alması için yapması gerekenlerde ilerleme kaydettiğini söyleyen Juncker, "Vize serbestisi için Türkiye'nin 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye şimdiye kadar 69-70 tane kriteri yerine getirdi. Türkiye'nin terörle mücadele yasasını değiştirmesi Avrupa Birliği'nin bir koşulu." diye konuştu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Türkiye ile yapılan anlaşma modeli bizim çıkarlarımızı dengeliyor. Sınırlarımızda insanlar ölmüyor ve sınırlarımız korunuyor." açıklamasında bulundu.



 










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