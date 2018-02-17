AB'DEN TÜRKİYE'YE SKANDAL VİZE SERBESTLİĞİ ŞARTI: AFRİN'DEN ÇEKİLİN!
AB, Türkiye'nin vize serbesti konusundaki beklentisine ilişkin skandal bir karşılık verdi. Vize serbesti için terörle mücadele yasasının yumuşatılması ile Afrin konusunda şart koşuldu.
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da AB'nin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin vize serbestisi konusundaki talebi de görüşülürken, vize konusunda top çevirme yoluna giden AB Türkiye'ye skandal bir şart koştu.
Vize serbestisinin görüşülmeye başlanması için terörle mücadele yasasında yumuşatma ile Afrin'de yürütülen faaliyetler konusunda düzenleme getirmeleri talep edildi.
TERÖRLE MÜCADELEDE İÇİN YUMUŞAMA
AB Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda AB Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.
VİZE İÇİN DİĞER ŞART AFRİN
AB dışişleri bakanları buluşmalarında Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu da görüştü. Bakanlar operasyonda siviller konusundaki endişelerini dile getirdi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, DEAŞ ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Ekaterine Zaharieva ise "Ancak bizler doğal olarak operasyonda sivil ölümlerinden ve Cenevre sürecinin zorlaşmasından endişe ediyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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