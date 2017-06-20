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AB'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET


AB'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET
Tarih : 20 Haziran 2017, 10:25
Puan Ver : Ab'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret(9/10)10


AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği belirtilen Hahn'ın, Türkiye ile 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra süren görüşmelerin devamı niteliğinde bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Açıklamada, Hahn'ın ziyaretinde Türkiye'nin AB açısından öneminin altının çizileceği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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