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ab'den türkiye'ye iyi haber

AB'DEN TÜRKİYE'YE İYİ HABER

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e, 2018 için de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltti

Tarih : 11 Mayıs 2017, 13:39
Puan Ver : Ab'den Türkiye'ye İyi Haber(10/10)12


AB Komisyonu, 2017 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.



Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e, 2018 için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildiği belirtilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında hız kaybettiği, bu durumun belirsizliklerin kademeli olarak azalmasıyla tersine döneceği kaydedildi.



Raporda, Türkiye'de siyasi ve politik belirsizliklerin bu yıl düşmesinin beklendiği, bu durumun güveni artıracağı, yatırımların ve hanehalkı tüketiminin yükseleceği bildirildi.



TÜRKİYE'DE İSTİHDAM ARTIŞININ DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR



Türkiye'de istihdam artışının 2018 yılında daha da artmasının beklendiği, risk ölçümlerinde Türk bankalarının sağlam durumda olduğu, bunun iç yatırımlara olumlu katkı sağlayacağı kaydedildi.



Raporda, "Türkiye'nin mevcut mali imkanlarının gerekli durumlarda iç talebi artırmakta kullanılabileceği", "net dış ticaretin TL'deki değer kaybından güç kazanabileceği", "daha olumlu jeopolitik çevre nedeniyle turist sayısında daha hızlı artış olabileceği" olumlu beklentiler olarak yer aldı.



 



kaynak:habertürk








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