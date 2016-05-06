

Avrupa Birliği kurulacak yeni Türk hükümetine göç ve vize anlaşmaları konusunda işbirliği çağrısı yaptı.







Avrupa Birliği, kurulacak yeni Türk hükümetinden göç ve vize anlaşmalarının tamamına erdirilmesi için işbirliği beklediklerini açıkladı.







Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada "Davutoğlu hükümetiyle iyi bir işbirliğimiz vardı, mülteci anlaşması bu hükümetin önerdiği bir girişimdi" şeklinde konuştu.







Haber, "Bu anlaşmayı tamamına erdirebilmek için teknik konularda devamlılığın yanı sıra, kriterlerin yerine getirilmesi için de gönüllü olunmasına ihtiyaç duyulmaktadır" açıklamasını yaptı.







Öte yandan Almanya, göçmen anlaşmasını imzalayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılmaya hazırlanmasına rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaya sadık kalmasını beklediğini söyledi.







Reuters'ın haberine göre; Almanya hükümet sözcüsü yardımcısı Georg Streiter, "Başbakan(Angela Merkel), Türkiye Başbakanı Davutoğlu ve diğer Türk yetkililerle çok iyi çalıştı ve bu iyi ve yapıcı işbirliğinin yeni Türk başbakanı ile de devam etmesini umuyoruz" dedi.







Olağan basın toplantısında konuşan Streiter, "Biz taahhütlerimizi yerine getireceğiz ve Türkiye'den de aynısını bekliyoruz. Bu yapılan AB ve Sayın Davutoğlu arasında bir anlaşmadan ziyade AB ve Türkiye arasında yapılan bir anlaşmadır" dedi.







