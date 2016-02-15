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ab'den türkiye'ye çağrı: bombardımanı durdurun

AB'DEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI: BOMBARDIMANI DURDURUN

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Suriye'de YPG güçlerine yönelik bombardımanın durdurulmasını talep etti.

Tarih : 15 Şubat 2016, 13:10
Puan Ver : Ab'den Türkiye'ye Çağrı: Bombardımanı Durdurun(10/10)8


AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Suriye'de YPG güçlerine yönelik bombardımanın durdurulmasını talep etti.



Associated Press'in haberine göre; Mogherini bugün yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç gün önce, Türkiye dâhil hepimiz bir masanın etrafına oturduk ve gerilimi azaltmak ve 'şiddeti durdurmak' için adım atmaya karar verdik" dedi.



Mogherini, "Savaş açıkçası beklediğimiz bir şey değil" diye sözlerine devam etti.



AB Dönem Başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Bert Koenders de "şiddetin durdurulması için bir plan yaptık ve sanıyorum herkes buna riayet etmek zorunda" diye konuştu.








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