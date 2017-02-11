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ab'den trump'a uyarı: 'karışma'

AB'DEN TRUMP'A UYARI: 'KARIŞMA'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu

Tarih : 11 Şubat 2017, 09:46
Puan Ver : Ab'den Trump'a Uyarı: 'karışma'(9/10)9


Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine AB'nin içişlerine karışmaması uyarısında bulundu.



Mogherini, Washington temasları kapsamında Atlantik Konseyi'nde ABD-AB ilişkilerini değerlendirdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, danışmanlarından Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Mogherini toplantılar için "Her şey çok iyiydi." ifadesini kullandı.



Yüksek Temsilci, “Tüm mesajlar iyiydi ancak bazı konularda farkı görüşte değilmişiz gibi davranmayacağım.” dedi.



ABD ile Avrupa'nın önceliklerinin farklı olduğuna dikkati çeken Mogherini, Brüksel ile Washington arasında terörizm ile mücadele gibi bazı alanlarda ortak bir zemin varsa da bu konulara yaklaşımların farklılık gösterdiğini söyledi.



"İÇİŞLERE MÜDAHALE OLMAMALI"



Trump yönetiminin mülteci ve göçmen politikası konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Mogherini, bunları iç meseleler olarak nitelendirdi. Mogherini, ABD'nin de AB'nin iç siyaseti konusunda yorum yapmama çağrısında bulundu.



Yüksek Temsilci şu ifadeleri kullandı:



“ABD bir demokrasidir. Büyük bir demokrasidir. Güçlü bir halkı ve güçlü kurumları var. ABD'nin iç tercih ve politikalarına dair yorum yapmak ne benim ne de başka bir Avrupalının işidir. Aynı şey ABD için de geçerlidir. İçişlere müdahale olmamalı.”



Trump'ın Brexit konusundaki yorumlarına imada bulunan Mogherini, şu değerlendirmede bulundu:



“Zaman zaman Avrupa ülkelerini şöyle veya böyle yapmaya davet eden bazı dedikodular ve yorumlar görüyorum. Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Avrupa'nın bir gururu var. Amerika'ya minnettarız, özgürlüğümüzü, demokrasilerimizi, ekonomilerimizi birlikte inşa ettik ancak büyüdük artık. Birlik olarak 60 yaşımıza giriyoruz. Biz küresel bir gücüz ve kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz.”



Trump, İngiltere'yi AB'den ayrılma referandumundan hemen sonra tebrik etmiş ve adanın AB'den ayrılmakla çok iyi yaptığını söylemişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ab  Den  Trump  A  Uyarı    Karışma      haber

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