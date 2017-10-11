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AB'DEN SKANDAL KARAR! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANDAŞLARI İÇİN PARK TAHSİS EDİLDİ


AB'den Skandal Karar! Terör Örgütü PKK Yandaşları İçin Park Tahsis Edildi
Tarih : 11 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Ab'den Skandal Karar! Terör Örgütü Pkk Yandaşları İçin Park Tahsis Edildi(5/10)1

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin otoparkı, terör örgütü PKK yandaşlarına tahsis edildi.

PKK'LILAR İÇİN, OTOPARKI MİLLETVEKİLLERİNE KAPATTILAR

Fransa'da Strazburg Valiliği, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkını, PKK terör örgütü taraftarlarının gösterileri ve kuracakları çadır için milletvekillerine kapattı.

AKPM GENEL KURULU SÜRESİNCE PKK'LILAR KULLANACAK

Konsey binası önünde bulunan açık araç parkı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) 9-13 Ekim'deki Genel Kurulu süresince, PKK terör örgütü taraftarlarının kullanımına sunuldu.

AVRUPA KONSEYİ'NİN SKANDAL AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Strazburg Bas-Rhin Valiliği, 9-13 Ekim arasında Avrupa Konseyi önünde Kürt hareketi tarafından bir gösteri düzenleneceğini bildirdi. İlaveten, dışarıdan gelecek göstericilerin kullanımına sunulmak üzere, Konsey binasının karşısındaki araç parkında bu tarihler arasında bir çadır kurulacaktır.

Yazıda, gösterinin güvenlik kaynakları tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, çalışanların, uyarıları dikkate almaları istendi.

2011'DEN BERİ PKK YANDAŞLARI O PARKTA GÖSTERİ DÜZENLİYOR

PKK taraftarları, Avrupa Konseyi'nin bulunduğu cadde üzerindeki araç parkında 2011'den bu yana gösteri düzenliyor.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE TERÖR PROPAGANDASI

Terör örgütü yanlıları, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkında dün kurulan çadır dışında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla Avrupa şehirlerini dolaşacağını ilan ettikleri bir otobüsü de durdurarak propaganda yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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