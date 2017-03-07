Ab'den İnsani Vize Verme Zorunluluğu Yok Kararı!
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ab'den insani vize verme zorunluluğu yok kararı!

AB'DEN İNSANİ VİZE VERME ZORUNLULUĞU YOK KARARI!

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, üye ülkelerin, işkence veya insanlık dışı muamele görme riski altında olan kişilere vize vermesi gibi bir zorunluluğu bulunmadığına hükmetti.

Tarih : 07 Mart 2017, 16:16
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AB mahkemesi, Belçika'ya vize başvurusu reddedilen Suriyeli ailenin açtığı davada kararını verdi.



Kararda, "Üye devletlerin, AB yasalarına göre, sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla kendi topraklarına girmek isteyen kişilere insani vize verme zorunluluğu yok ancak ulusal yasaları temelinde bunu yapmakta özgürler." ifadesi kullanıldı.



Adalet Divanı Başsavcısı Paolo Mengozzi'nin aileye insani amaçlarla vize verilmesi gerektiği görüşüne karşı verilen bu kararla, olası sığınma başvurusunun yolunun kapatıldığı değerlendiriliyor.



 



kaynak:sabah








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