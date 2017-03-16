AB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'DEN...
Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada AB'nin anlaşmaya sadık kaldığını ve Türkiye'den de aynısını beklediklerini ifade etti.
'İKİ TARAFIN DA RİAYET ETMESİ GEREK'
Schinas, şöyle konuştu: "AB-Türkiye arası anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyoruz… Bu, ortak güvene dayalı bir mutabakattır ve her iki tarafın da buna riayet etmesini bekliyoruz."
kaynak:gazetevatan
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