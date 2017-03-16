

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada AB'nin anlaşmaya sadık kaldığını ve Türkiye'den de aynısını beklediklerini ifade etti.







'İKİ TARAFIN DA RİAYET ETMESİ GEREK'







Schinas, şöyle konuştu: "AB-Türkiye arası anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyoruz… Bu, ortak güvene dayalı bir mutabakattır ve her iki tarafın da buna riayet etmesini bekliyoruz."







kaynak:gazetevatan