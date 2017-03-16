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AB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'DEN...


AB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'DEN...
Tarih : 16 Mart 2017, 15:46
Puan Ver : Ab'den Flaş Açıklama: Türkiye'den...(6/10)6


Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada AB'nin anlaşmaya sadık kaldığını ve Türkiye'den de aynısını beklediklerini ifade etti.

 

'İKİ TARAFIN DA RİAYET ETMESİ GEREK'

 

Schinas, şöyle konuştu: "AB-Türkiye arası anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyoruz… Bu, ortak güvene dayalı bir mutabakattır ve her iki tarafın da buna riayet etmesini bekliyoruz."



 



kaynak:gazetevatan








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