

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Temel Haklar Uyarısı







AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başarısız darbe girişimini Türkiye'deki demokratik temel hakları daha da kısıtlamak için kullanmaması yönünde uyardı.







"İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"







Welt am Sonntag gazetesine bir demeç veren Günther Oettinger "İşbirliğimizi sıkı sıkıya hukuk devleti prensiplerine göre ve değerlerimize uygun bir biçimde sürdüreceğimizi umuyorum" diye konuştu.







"DEĞERLERDEN DAHA DA UZAKLAŞIR"







Oettinger, Erdoğan'ın darbeyi Türkiye'deki demokratik temel hakları daha da kısıtlama yönünde kullanması halinde, Avrupa Birliği ve NATO'nun temsil ettiği değerlerden daha da uzaklaşacağını ifade etti.







"DIŞ POLİTİKADA KENDİNİ TECRİT EDER"







Oettinger bu durumda Erdoğan'ın "Her ne kadar iç siyasette kendi pozisyonunu güçlendirecek olsa da dış politikada kendisini tecrit edeceğini" vurguladı.







"MEDYANIN ÖZGÜRLÜKLERE İHTİYACI VAR"