ABD'DEN YPG'YE DİREKT SİLAH PLANI
New York Times gazetesi'ne göre, Obama yönetimi Suriye'de IŞİD'e karşı PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye doğrudan silah vermeye yönelik bir planı değerlendiriyor.
ABD yönetiminin Suriye'de bir süredir desteklediği terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye doğrudan silah vermek için karar aşamasında olduğu öne sürüldü. New York Times gazetesi'nin haberine göre, söz konusu plan ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Kabinesi tarafından inceleniyor.
Gazete, planın değerlendirme aşamasında, en fazla endişe edilen hususun ise Türkiye'nin tepkisi olduğunu yazdı. Böyle bir kararın verilmesi halinde Washington-Ankara hattında gerilimin keskin bir şekilde yükselmesinden korkulduğu belirtildi.
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