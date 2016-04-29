

Savunma Bakanı Ashton Carter, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dünford ile birlikte, ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesinde IŞİD'e karşı mücadele yöntemleri ve bunların ne ölçüde etkili olduğu konularında soruları yanıtladı.







CARTER:TÜRKİYE, IŞİD İLE MÜCADELE KONUSUNDA DAHA ÇOK KATKI SAĞLAYABİLİR







Bir soru üzerine, IŞİD ile mücadele konusunda Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ancak, özellikle sınır geçişleri konusunda daha çok yapılabilecek şey olduğunu belirten Carter, Türkiye'nin coğrafi durumu nedeni ile, İŞİD ile mücadelede en önemli ülke olduğunu vurgulayarak, “Daha çok katkı sağlıyorlar, bunu da takdirle karşılıyorum. Sınırda da daha fazla çalışıyorlar, bizim operasyonlarımıza yardımcı oluyorlar. Ama daha çok katkı sağlamalarını isteriz, Türkiye önemli bir müttefik ve daha çok katkı sağlayabilir” dedi.







Carter, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'nü kendilerine açmasını takdirle karşıladıklarını ve İŞİD ile mücadelede düzenlenen hava saldırılarının en büyük bir bölümünün buradan yapıldığını belirtti.