O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd'den ypg-pyd itirafı

ABD'DEN YPG-PYD İTİRAFI

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Senatoda düzenlenen IŞİD'e Karşı Mücadele Yöntemlerinin sorgulandığı bir oturumda soruları yanıtlarken, terör örgütü PKK ile örgütün Suriye'deki uzantısı olan YPG ve PYD arasında ilişki bulunduğunu itiraf etti.

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:13
Puan Ver : Abd'den Ypg-Pyd İtirafı(6/10)4


Savunma Bakanı Ashton Carter, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dünford ile birlikte, ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesinde IŞİD'e karşı mücadele yöntemleri ve bunların ne ölçüde etkili olduğu konularında soruları yanıtladı.



CARTER:TÜRKİYE, IŞİD İLE MÜCADELE KONUSUNDA DAHA ÇOK KATKI SAĞLAYABİLİR



Bir soru üzerine, IŞİD ile mücadele konusunda Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ancak, özellikle sınır geçişleri konusunda daha çok yapılabilecek şey olduğunu belirten Carter, Türkiye'nin coğrafi durumu nedeni ile, İŞİD ile mücadelede en önemli ülke olduğunu vurgulayarak, “Daha çok katkı sağlıyorlar, bunu da takdirle karşılıyorum. Sınırda da daha fazla çalışıyorlar, bizim operasyonlarımıza yardımcı oluyorlar. Ama daha çok katkı sağlamalarını isteriz, Türkiye önemli bir müttefik ve daha çok katkı sağlayabilir” dedi.



Carter, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü'nü kendilerine açmasını takdirle karşıladıklarını ve İŞİD ile mücadelede düzenlenen hava saldırılarının en büyük bir bölümünün buradan yapıldığını belirtti.








Etiketler: Abd  Den  Ypg-Pyd  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER