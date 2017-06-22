

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a, YPG'ye verdikleri silahlarla ilgili mektup gönderdi. Mektupta YPG'ye gönderilen silahların düzenli olarak Türkiye'ye rapor edileceği belirtilirken, DEAŞ yenilince silahların YPG'den geri alınacağı da vurgulandı.







ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.







Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.







Mektupta Mattis, YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgiler verdi.







Daha önce Bakan Işık ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin, YPG'nin içinde yer aldığı SDG ile taktik bir ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkinin şeffaflığını sağlama arzusunda olduklarını belirttiğini aktaran Mattis, şeffaflığı sağlama konusundaki güvencesini bir kez daha teyit etti. Mattis, ABD ile Türkiye'nin ilişkisinin DEAŞ'ın mağlup edilmesinin çok daha ötesinde bir stratejik ortaklık olduğuna vurgu yaptı.







kaynak:sabah