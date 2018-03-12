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ABD'DEN YENİ SURİYE TEKLİFİ! İLK KARAR KAĞIT ÜZERİNDE KALMIŞTI


ABD'den yeni Suriye teklifi! İlk karar kağıt üzerinde kalmıştı
Tarih : 12 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Abd'den Yeni Suriye Teklifi! İlk Karar Kağıt Üzerinde Kalmıştı(5/10)1

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

GENEL SEKRETER BMGK'YA RAPOR SUNDU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

"UYGULANMAYAN ATEŞKES"

Haley, Suriye'de "Uygulanamayan ateşkesin" görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerini getirmemekle suçladı.

"ATEŞKES BAŞARISIZ OLDU"

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:

"Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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