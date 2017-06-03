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abd'den yeni askeri sevkiyat

ABD'DEN YENİ ASKERİ SEVKİYAT

Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:20
Puan Ver : Abd'den Yeni Askeri Sevkiyat(9/10)10


ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sürüyor. Dünkü sevkiyatla birlikte, yaklaşık 3 haftada toplam 218 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.



Bilgilere göre, dün gece 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 tır, ABD'nin Haseke'deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı.



Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Abd  Den  Yeni  Askeri  Sevkiyat    haber

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