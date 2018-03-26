ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA: RUS DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ İNGİLTERE İLE DAYANIŞMAMIZI GÖSTERİYOR
ABD'den Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili "Karar ABD'nin İngiltere ile dayanışmasını gösteriyor." açıklaması geldi.
ABD ve AB'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'den de bir açıklama geldi. Nauert kararın "ABD'nin İngiltere ile dayanışmasını" gösterdiğini vurguladı.
İNGİLTERE 23 DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİ
Hatırlanacağı gibi İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
Bunun üzerine Rusya, misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
TRUMP, 60 DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLECEĞİNİ DUYURDU
İngiltere'nin kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılacağını açıkladı.
14 AB ÜYESİ ÜLKE DE SINIR DIŞI KARARI ALDI
Konsolosluğun kapatılma gerekçesi olarak da, ABD Donanma Üssü'nün bölgeye yakınlığı gösterildi. ABD'nin yanı sıra 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna da benzer bir adım attı.
Kaynak: haberinburada
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