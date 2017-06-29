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abd'den vize yasağına yeni düzenleme

ABD'DEN VİZE YASAĞINA YENİ DÜZENLEME

ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Abd'den Vize Yasağına Yeni Düzenleme(5/10)5


ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi.



Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından duyurulan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan yeni kuralların, ABD'de perşembe sabahından itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.



Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen vatandaşları, yeni vize başvurularında ABD'de yaşayan yakın akraba veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek durumunda olacak.



Yakın akraba koşulu



Bakanlığın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına gönderdiği belirtilen bilgi notunda, yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.



Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "yakın aile bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi.



Söz konusu 6 Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre değerlendirilecek.



 



kaynak:haberler








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