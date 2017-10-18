ABD'nin İstanbul Konsolosluğu çalışanı Türk vatandaşı Metin Topuz'un FETÖ ile bağlantıları ve casusluk suçlaması nedeniyle tutuklanmasının ardından başlayan ve vizelerin karşılıklı askıya alınmasıyla tırmanan krizde ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ KARMAŞIK"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bu akşam yaptığı yeni açıklamada "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık" dedi.

"2 ÇALIŞANIMIZ TERÖR SUÇLAMASIYLA TUTUKLU"

Nauert, bu karmaşıklığın nedenini de "2 çalışanımız tutuklu ve terörle suçlanıyor. Türk hükümeti, suçlamalarla ilgili halen bir kanıt göstermedi" şeklinde açıkladı.

İKİNCİ ZANLI KONSOLOSLUKTA SAKLANIYORDU

Tutuklanan ilk konsolosluk çalışanının Metin Topuz olduğu biliniyor. Ancak ikinci ismin kim olduğuna ABD tarafı açıklık getirmedi. Türkiye, ABD'nin İstanbul konsolosluğunda saklanan FETÖ bağlantılı ikinci bir çalışanı ABD'den resmen istemiş, ancak ABD, herhangi bir çalışanı saklamadıklarını iddia etmişti.

Kaynak: haberinburada