ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasındaki vize kriziyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETTİK"

2 gün boyunca Türkiye'de krizin çözümüyle ilgili görüşmelerde bulunan heyetin temaslarını değerlendiren Nauert, "Görüşmeler verimli geçti, önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Nauert, krizin kısa sürede çözülmesini beklediğini de açıkladı.

"TÜRKİYE HALEN KANIT SUNMADI"

Nauert, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen konsolosluk çalışanları ile ilgili ise Türkiye'nin hala bir kanıt göstermediğini söyledi.

KAVALA'NIN GÖZALTINA ALINMASI ABD'Yİ KAYGILANDIRDI

Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Nauert, tutuklamalarda 'kanıt yetersizliği olduğunu belirtirken, bu durumdan dolayı kaygılı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: haberinburada