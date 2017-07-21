ABD'nin 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşlarına Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyacağı iddia edildi.

ABD yönetiminin, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesini yasaklayacağı öne sürüldü. BBC'nin haberine göre, ABD'den Kuzey Kore'ye tur düzenleyen Çin merkezli "Koryo" ve "Young Pioneer" şirketleri, ABD'nin, vatandaşlarının bu ülkeye gitmelerini yasaklayacağını iddia etti.

27 TEMMUZ'DAN SONRAKİ 30 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK

Young Pioneer'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümetinin, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahatine izin vermeyeceği bilgisini aldık. Yasağın 27 Temmuz'dan sonraki 30 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 30 günlük yasal sürede Kuzey Kore'ye seyahat eden ABD vatandaşlarının pasaportları ABD yönetimince iptal edilecek" ifadesini kullanıldı. Young Pioneer Şirket yetkilisi Rowan Beard, BBC'ye yaptığı açıklamada, seyahat yasağı bilgisinin İsveç'in Pyongang Büyükelçiliğinden alındığını söyledi.

KUZEY KORE'YE TURİST GÖTÜRÜLMEYECEK

Kuzey Kore ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ABD, ülkedeki işlerini İsveç Büyükelçiliği üzerinden gerçekleştiriyor. Şirket, artık ABD'den Kuzey Kore'ye turist götürmeyeceğini açıkladı. ABD yönetimden şu ana kadar konuya yönelik açıklama gelmedi. Young Pioneer'in geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de tutuklanan ABD'li Otto Warmbier'in hizmet aldığı şirket olduğu öğrenildi.

ABD'Lİ ÖĞRENCİ KUZEY KORE'DE TUTUKLANMIŞ VE BEYİN DOKUSU HASAR GÖRMÜŞTÜ

Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Warmbier, geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de bir otelden "propaganda tabelası" çaldığı ve böylece "devlete karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Warmbier, tutuklandıktan bir süre sonra beyin dokusunun ciddi hasar görmesi nedeniyle komaya girmiş ve yaklaşık bir yıl gözetim altında kalmıştı. Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta salı günü serbest bırakılıp Ohio eyaletindeki evine getirilen genç, Cincinati Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

KUZEY KORE ALDIĞI UYKU İLACI SEBEBİYLE KOMAYA GİRDİ DEMİŞTİ

Warmbier'in Cincinati'ye döndüğünde konuşamadığını, duyamadığını, göremediğini ve sözlü ifadelere tepki veremediğini belirten ailesi, oğullarının Kuzey Kore'de kötü muameleye maruz kaldığını söylemişti. Kuzey Kore yetkilileri ise Warmbier'in gıda zehirlenmesi ve aldığı uyku ilacı sebebiyle komaya girmiş olabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: haberinburada