206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

ABD'den Vatandaşlarına Kuzey Kore'ye Seyahat Yasağı

ABD'DEN VATANDAŞLARINA KUZEY KORE'YE SEYAHAT YASAĞI

ABD'nin 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşlarına Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyacağı iddia edildi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Abd'den Vatandaşlarına Kuzey Kore'ye Seyahat Yasağı(10/10)6

ABD yönetiminin, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesini yasaklayacağı öne sürüldü. BBC'nin haberine göre, ABD'den Kuzey Kore'ye tur düzenleyen Çin merkezli "Koryo" ve "Young Pioneer" şirketleri, ABD'nin, vatandaşlarının bu ülkeye gitmelerini yasaklayacağını iddia etti.

27 TEMMUZ'DAN SONRAKİ 30 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK

Young Pioneer'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümetinin, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahatine izin vermeyeceği bilgisini aldık. Yasağın 27 Temmuz'dan sonraki 30 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 30 günlük yasal sürede Kuzey Kore'ye seyahat eden ABD vatandaşlarının pasaportları ABD yönetimince iptal edilecek" ifadesini kullanıldı. Young Pioneer Şirket yetkilisi Rowan Beard, BBC'ye yaptığı açıklamada, seyahat yasağı bilgisinin İsveç'in Pyongang Büyükelçiliğinden alındığını söyledi.

KUZEY KORE'YE TURİST GÖTÜRÜLMEYECEK

Kuzey Kore ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ABD, ülkedeki işlerini İsveç Büyükelçiliği üzerinden gerçekleştiriyor. Şirket, artık ABD'den Kuzey Kore'ye turist götürmeyeceğini açıkladı. ABD yönetimden şu ana kadar konuya yönelik açıklama gelmedi. Young Pioneer'in geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de tutuklanan ABD'li Otto Warmbier'in hizmet aldığı şirket olduğu öğrenildi.

ABD'Lİ ÖĞRENCİ KUZEY KORE'DE TUTUKLANMIŞ VE BEYİN DOKUSU HASAR GÖRMÜŞTÜ

Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Warmbier, geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de bir otelden "propaganda tabelası" çaldığı ve böylece "devlete karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Warmbier, tutuklandıktan bir süre sonra beyin dokusunun ciddi hasar görmesi nedeniyle komaya girmiş ve yaklaşık bir yıl gözetim altında kalmıştı. Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta salı günü serbest bırakılıp Ohio eyaletindeki evine getirilen genç, Cincinati Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

KUZEY KORE ALDIĞI UYKU İLACI SEBEBİYLE KOMAYA GİRDİ DEMİŞTİ

Warmbier'in Cincinati'ye döndüğünde konuşamadığını, duyamadığını, göremediğini ve sözlü ifadelere tepki veremediğini belirten ailesi, oğullarının Kuzey Kore'de kötü muameleye maruz kaldığını söylemişti. Kuzey Kore yetkilileri ise Warmbier'in gıda zehirlenmesi ve aldığı uyku ilacı sebebiyle komaya girmiş olabileceğini iddia etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Den  Vatandaşlarına  Kuzey  Kore  Ye  Seyahat  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER