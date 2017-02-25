ABD'DEN TÜRKİYE'Yİ ÇOK KIZDIRACAK BİR ADIM DAHA!
Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizlemesinin ardından sıra Münbiç ve Rakka'ya geldi.
Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizlemesinin ardından sıra Münbiç ve Rakka'ya geldi.
Türkiye, Rakka'nın DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesi için önce Münbiç'in PYD'li teröristlerden arındırılması gerektiğini açıklamasının ardından ABD harekete geçti. ABD Senatosu silahlı hizmetler komitesi başkanı McCain'den sonra, ABD Merkez Kuvvet Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel de dün Kobane'ye gitti.
kaynak:haber7
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