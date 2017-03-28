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ABD'DEN TÜRKİYE'YE YAPILACAK ZİYARETLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA


ABD'DEN TÜRKİYE'YE YAPILACAK ZİYARETLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA
Tarih : 28 Mart 2017, 09:15
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye Yapılacak Ziyaretle İlgili Kritik Açıklama(5/10)4


 ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyaretinde Rakka operasyonu ve operasyon sonrası neler yapılacağını konuşacağı açıklandı.



ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, Tillerson'un 30 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin telekonferans düzenledi.



Rakka'yı kuşatma sürecinin hız kazandığını belirten yetkililer, Tillerson'un Türkiye ziyaretinde de bu konunun gündeme getireceğini bildirdi.



Yetkililer, "Türkiye'yle sadece kuşatma sürecini konuşmayacağız. Aynı zamanda, DEAŞ'ın toplumu temsil eden bir yapılanmayla kontrol ettiği Rakka'nın operasyon sonrasında nasıl bir hal alacağını konuşacağız." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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