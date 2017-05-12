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abd'den türkiye'ye inceleme

ABD'DEN TÜRKİYE'YE İNCELEME

ABD aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerden çelik tel kablo ithalatını incelemeye aldı

Tarih : 12 Mayıs 2017, 09:46
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye İnceleme(9/10)6


ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de olduğu 10 ülkeden yapılan karbon ve alaşımlı çelik tel ithalatının ABD'li üreticilere zarar verdiğine dair öncü bulgulara ulaştığını açıkladı.



Bunun sonucu olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında üretime yansıyan zararın Belarus, İtalya, Güney Kore, Rusya,

Güney Afrika, İspanya, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den kaynaklanıp kaynaklanmadığını

araştırıyor.



Bakanlık ayrıca İtalya ve Türkiye'den yapılan ithalatların sübvanse edilip edilmediğini de inceliyor. Gerdau Ameristeel US Inc, Nucor corp , Keystone Consolidated Industries ve Charter Steel soruşturmayı talep eden firmalar.



ABD 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 41.4 milyon dolar değerinde karbon ve alaşımlı çelik tel ithalatı yaptı. Türkiye geçtiğimiz yıl söz konusu 10 ülke içerisinde Ukrayna ve Güney Kore'nin ardından en yüksek miktarda ithalat yapılan üçüncü ülke oldu.



 



kaynak:habertürk








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