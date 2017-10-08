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ABD'den Türkiye'ye İdlib Desteği

ABD'DEN TÜRKİYE'YE İDLİB DESTEĞİ

Pentagon'un Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin İdlib operasyonunu desteklediklerini duyurdu.

Tarih : 08 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye İdlib Desteği(5/10)1

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiyenin; Rusya ve İran'la vardığı anlaşma çerçevesinde, Suriye'nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz." açıklaması yaptı.

"EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜVENLİ ALANI HALİNE GELMİŞTİ"

AA muhabirine yazılı olarak açıklama yapan Pentagon Ortadoğu masası sözcüsü Pahon, "Suriye rejimi, Suriye'nin kuzey batısını sadece Suriye halkını ve bölge güvenliğini değil aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine de destek sağlayan El-Kaide terör örgütünün güvenli alanı haline getirmişti." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Pahon, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin bölgedeki çabaları desteklediğini kaydeden Pahon şöyle devam etti:

"ABD'nin Cebhet-üş-Şam olarak bilinen Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonu değişmemiştir, örgüt El Kaide'nin Suriye'deki uzantısıdır ve Yabancı Terör Örgütleri listesindedir."

"NUSRA HALA EL KAİDE İLE BAĞLANTILI"

Daha önce El Kaide ile bağlantısını kestiğini ilan eden Nusra Cephesi'nin halen El Kaide ile bağlantısı olduğunu öne süren Pahon örgütün Suriye halkının değil El Kaide'nin ajandasını ve amaçlarını paylaştığını dile getirdi.

ABD İDLİB OPERASYONUNA KATILMIYOR

Pahon ayrıca ABD'nin şu aşamada İdlib'deki operasyona katılmadığını belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

Muhaliflerin garantörü Türkiye ile rejimin garantörü Rusya arasındaki yoğun görüşmelerden sonra anlaşma, uygulama aşamasına geldi.

TSK İDLİB İÇİN HAZIR

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşma çerçevesinde bazı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'nin İdlib iline intikalinde hazırlıklar tamamlamış durumda. İdlib, rejim karşıtı askeri gruplar ile bazı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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