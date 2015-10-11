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ABD'DEN TÜRKİYE'YE FLAŞ ÇAĞRI


ABD'DEN TÜRKİYE'YE FLAŞ ÇAĞRI
Tarih : 11 Ekim 2015, 10:51
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye Flaş Çağrı(0/10)


Saldırıyı 'barışçıl gösteriye alçakça saldırı' olarak niteleyen ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'de ve bölgede sürmekte olan şiddet ışığında, tüm Türk vatandaşlarının kendilerini yeniden barışa adamaları ve teröre karşı birlikte durmaları şu anda özellikle önemlidir. Biz Türk halkıyla birlikte olduğumuzu ve ortak tehdit olan teröre karşı Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmedeki kararlılığımızı yineliyoruz."








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