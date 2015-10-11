ABD'DEN TÜRKİYE'YE FLAŞ ÇAĞRI
Saldırıyı 'barışçıl gösteriye alçakça saldırı' olarak niteleyen ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'de ve bölgede sürmekte olan şiddet ışığında, tüm Türk vatandaşlarının kendilerini yeniden barışa adamaları ve teröre karşı birlikte durmaları şu anda özellikle önemlidir. Biz Türk halkıyla birlikte olduğumuzu ve ortak tehdit olan teröre karşı Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmedeki kararlılığımızı yineliyoruz."
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