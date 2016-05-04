

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kırby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, konu ile ilgili soruya verdiği yanıtta, Türkiye'de görülen eğilimin iyi olmadığını ve doğru yönde gitmediğini söyledi.







Kırby, “Bu konuda daha önce de konuştuk. Türkiye'de gördüğümüz eğilim iyi değil, doğru yönde gitmiyor. Bunu kaygı verici olarak tanımladık ve hala öyle olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.







Bu konudaki tutumlarını ve yaklaşımlarını ne zaman, nerede gerekli ise açıkça ortaya koymayı sürdüreceklerini belirten Kırby, “Özel ve kamuya açık görüşmelerde bunu Türk liderlere söylemeye devam edeceğiz. Basın özgürlüğü ile ilgili sorunlar oldukça, bu konudaki açıklamalarımızda bir azalma göreceğinizi düşünmüyorum. Yalnızca bu konu bizim için önemli olduğu için değil, Türkiye de önemli bizim için ve Türkiye'nin başarılarını görmek istiyoruz. Çok belirgin bölgesel konularda, çok önemli bir müttefik ve ortağımız. Şimdi de sahip olduğumuz güçlü ikili ilişki, basın özgürlüğünün gelişmesi ile daha da güçlenir" diye konuştu.







Öte yandan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısı ile bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, ABD Dışişleri Bakanlığı olarak basın özgürlüğüne verdikleri önemi anlattı. Dünyanın çok çalkantılı bir dönemden geçtiğini ve bu çalkantının içinde gazetecilerin 'doğru'ya ulaşma mücadelesinin karşısına yalanların, baskıların yada iftiraların çıktığını belirtti. Gazetecilerin gerçeklere ulaşma çabalarının karşısına bazı ülkelerde hükümetlerin, bazı bölgelerde terörist propagandalarının çıktığını anlatan Kerry, “Çatışmalar veya gerginliklerin arkasına bakarsanız bazı yerlerde üst düzey yolsuzluklar göreceksiniz. Gerçekleri örtbas etmek için bazı insanların uyduruk hikâyelerini, bazılarının doğruyu, gerçekleri gizleme çabalarını göreceksiniz. Kötü niyetli devlet ve devlet dışı aktörlerin gazetecileri, sindirme, sansürleme işleri araştırmak ve gerçeği bildirmek olan gazetecileri ü susturmaya çalışırken göreceksiniz” dedi.







ABD'nin basın özgürlüğüne verdiği önemi vurgulayan Kerry, ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde gazetecilerin eğitimini ve güvenliklerini artırmak için ABD'nin yaptığı çalışmaları anlattı.