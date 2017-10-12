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Abd'den Türkiye'ye Ambargo Hazırlığı! 283 Türk Politikacı Ve İş Adamı İçin Kara Liste Hazırlanıyor
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ABD'den Türkiye'ye Ambargo Hazırlığı! 283 Türk Politikacı ve İş Adamı İçin Kara Liste Hazırlanıyor

ABD'DEN TÜRKİYE'YE AMBARGO HAZIRLIĞI! 283 TÜRK POLİTİKACI VE İŞ ADAMI İÇİN KARA LİSTE HAZIRLANIYOR

Gazeteci Nevzat Çiçek, ABD'nin vize yasağının ardından "ambargo" anlamına gelecek yeni bir hamleye hazırlandığını ve 283 Türk siyasetçi ve iş adamı için ülkeye giriş yasağı getireceğini iddia etti.

Tarih : 12 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye Ambargo Hazırlığı! 283 Türk Politikacı Ve İş Adamı İçin Kara Liste Hazırlanıyor(7/10)3

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci-yazar Nevzat Çiçek, çok ilginç bir iddiayı dile getirdi.

AMERİKA BİR ADIM DAHA İLERİ GİDİYOR

Çiçek, geçtiğimiz pazar günü Türkiye'den yapılacak vize başvurularını askıya alan ve Türkiye'nin aynı şekilde karşılık vermesinden rahatsız olan ABD hükümetinin, Türkiye'ye karşı yeni bir adım atmaya hazırlandığını söyledi.

ABD, KALABALIK BİR "YASAKLI" LİSTESİ HAZIRLADI

Çiçek, Ankara kulislerinden elde ettiği bilgiye göre, ABD'nin 15 kişi ile başlayıp gittikçe yükselen bir liste hazırladığını ve yüzlerce Türk'ü kara listeye alarak ABD'ye girişlerine yasak getireceğini açıkladı.

LİSTE 283 KİŞİYE ULAŞTI

Bu sayının şu anda 283'e ulaştığını da belirten Çiçek, listede eski bakanların, mevcut siyasetçilerin ve iş adamlarının bulunduğunu söyledi. Çiçek, söz konusu listeyi iş dünyasından bazı isimlere de teyit ettiğini açıkladı.

RUSYA, İRAN VE KUZEY KORE'YE DE UYGULUYOR

ABD, ülkeye giriş yasağı uygulamasını Rusya, İran, Kuzey Kore gibi pek çok ülkenin iş adamları ve siyasetçilerine uzun zamandır uyguluyor. Tutuklama kararı anlamına gelmeyen "ülkeye giriş yasağı", ABD'nin yumuşak ambargo sistemi olarak biliniyor. Bu kişilerin bağlantılı oldukları şirketlere de üstü kapalı olarak yaptırım uygulanıyor. HABERLER.COM

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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