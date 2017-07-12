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ABD'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı

ABD'DEN TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINA 15 TEMMUZ UYARISI

ABD, Büyükelçiliğin sadece İngilizce sayfasından bir duyuru yaparak vatandaşlarını uyardı. ABD yönetimi "15 Temmuz ve öncesinde kalabalık yerlerde bulunmayın" dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Abd'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı(5/10)1

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü sebebiyle dikkatli olmaya çağırdı.

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN"

Büyükelçiliğinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" dendi.

"BARIŞÇIL GÖSTERİLER BİLE ŞİDDET RİSKİ İÇERİR"

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını yerel haberleri takip etmeye çağırarak barışçıl gösterilerin bile 'şiddet' riskini taşıdığı uyarısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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