ABD'DEN TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINA 15 TEMMUZ UYARISI
ABD, Büyükelçiliğin sadece İngilizce sayfasından bir duyuru yaparak vatandaşlarını uyardı. ABD yönetimi "15 Temmuz ve öncesinde kalabalık yerlerde bulunmayın" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü sebebiyle dikkatli olmaya çağırdı.
"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN"
Büyükelçiliğinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" dendi.
"BARIŞÇIL GÖSTERİLER BİLE ŞİDDET RİSKİ İÇERİR"
Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını yerel haberleri takip etmeye çağırarak barışçıl gösterilerin bile 'şiddet' riskini taşıdığı uyarısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar