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abd'den türkiye-israil açıklaması...

ABD'DEN TÜRKİYE-İSRAİL AÇIKLAMASI...

ABD'den yeni açıklamalar geldi...

Tarih : 22 Aralık 2015, 09:27
Puan Ver : Abd'den Türkiye-İsrail Açıklaması...(9/10)11


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ülkeye  vizesiz girişleri zorlaştıran yeni yasanın İran'ın ticari menfaatiyle  çakışmasının söz konusu olmadığını söyledi.

 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İranlı yetkililerin, ABD'yi  vizesiz ziyaret edebilecek durumda olan ancak 2011'den sonra Irak, Suriye, İran  ve Sudan'a giriş yapanların vize almak zorunda kalacağı yönündeki kaygılarına ilişkin soru üzerine, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İran Dışişleri Bakanı  Cevad Zarif'in kaygılarını not ettiğini belirterek, "Yeni tasarının İran'ın  ticari menfaati ile çakışması söz konusu değil" dedi.

 

Kirby, geçen hafta Kongre'de onaylanan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın  imzaladığı yeni yasanın Temmuz ayında İran ile üzerinde anlaşılan Ortak Kapsamlı  Eylem Planı şartlarını ihlal anlamına gelmediğini kaydetti. Kerry'nin İranlı yetkililere konuyu açıkladığını aktaran Kirby,  yasanın İran'a yönelik yaptırımlar kaldırıldıktan sonra bu ülkenin ticari  menfaatleriyle çakışmayacak şekilde uygulanacağı bilgisini verdi.

 

TÜRKİYE-İSRAİL

 

Türkiye ile İsrail arasındaki müzakerelerin sorulması üzerine Kirby,  "Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin düzeltilmesi adına yürütülen  haberleri gördük" dedi.

 

Kirby, "Bölgedeki iki önemli müttefikimiz arasındaki ilişkiyi daha iyi  bir noktaya taşıyan bu görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.








Etiketler: Abd  Den  Türkiye-İsrail  Açıklaması    haber

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