

John Kirby 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine dair konuştu.



Sözcü Kirby, bir soru üzerine Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğuna dair yapılan yorumlara tepki göstererek, "Darbe girişimiyle bir bağlantımız yok." dedi.



Türkiye'nin sadece bir müttefik değil, bir dost olduğuna dikkat çeken Kirby, terör örgütü IŞİD'e karşı yapılan operasyonlarda Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu ve bu konuda Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin devam edeceğini söyledi.