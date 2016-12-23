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abd'den türkiye için güvenlik uyarısı

ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİK UYARISI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yayınladı

Tarih : 23 Aralık 2016, 17:33
Puan Ver : Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı(9/10)11


ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yayınladı.



Açıklamada, "Aşırılıkçı grupların, Türkiye'nin tamamında ABD vatandaşlarının gittiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan tutumları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.



Yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlerden uzak durulmasının önerildiği açıklamada, "Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının." ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:habertürk








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