ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİK UYARISI
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yayınladı
ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yayınladı.
Açıklamada, "Aşırılıkçı grupların, Türkiye'nin tamamında ABD vatandaşlarının gittiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan tutumları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlerden uzak durulmasının önerildiği açıklamada, "Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının." ifadelerine yer verildi.
kaynak:habertürk
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