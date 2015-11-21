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abd'den türkiye açıklaması

ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, Mari hattında, terör örgütü DAEŞ'e karşı kara aktivitelerinin sürdüğünü söyledi.

Tarih : 21 Kasım 2015, 09:45
Puan Ver : Abd'den Türkiye Açıklaması(6/10)7


McGurk, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü John Kirby ile günlük basın toplantısına katılarak, koalisyon ülkelerinin Suriye ve Irak'ta DAEŞ'e karşı verdiği mücadeleyle ilgili bilgi verdi.



McGurk, Türkiye ile siyasal ve diplomatik olarak çok yakın ilişki içinde olduklarını belirterek, "Mari hattında, DAEŞ'e karşı kara aktiviteleri devam etmekte. Türkiye'den de yapmasını beklediğimiz ve umut ettiğimiz DAEŞ'in Türkiye sınırlarına uzanan son bölgesi olan bu kısmı kapatmaları" dedi.



Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmeleri sırasında da gündeme geldiğini kaydeden McGurk, DAEŞ'e katılan yabancı savaşçılar konusunda bütün koalisyon ülkelerinin yardımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. McGurk, "Türkiye'nin yapması gereken özel bir rolü var" ifadesini kullandı. Türkiye'nin DAEŞ'e Mari hattında yaptığı operasyonlara da dikkati çeken McGurk, Türkiye'nin F-16'larla bu bölgede düzenli olarak DAEŞ'i bombaladığını söyledi.



McGurk, pazartesi günü Dışişleri Bakanlığında ABD Başkan Yardımcısı John Biden'ın da katılımını bekledikleri bir toplantı düzenleyerek, koalisyon ülkelerinin büyükelçililerine DAEŞ'e karşı yapılacak mücadele konusunda "bazı detaylar"ı anlatacaklarını bildirdi. McGurk, "Onlardan ihtiyaç duyduğumuz yeni kaynaklar konusunda çok net olacağız" değerlendirmesinde bulundu.








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