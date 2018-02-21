ABD'DEN TUHAF AÇIKLAMA: AFRİN'DE NE OLUYOR HABERİMİZ YOK!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Afrin'de kimseye destek vermediğini söyledi. Nauert, "ABD, Suriye'de bir sınır değişikliğine taraf değil. Biz değiştirmiyoruz, herhangi bir değişikliği ya da özerk bir yönetimi desteklemiyoruz. Şu anki sınırlarıyla güvenli, bağımsız ve birlik içinde bir Suriye'yi destekliyoruz" diye konuştu.
RUSYA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU
Nauert, Suriye'de tüm taraflara koşulsuz olarak şiddeti durdurma, Rusya'ya da Suriye rejimi ve müttefiklerine verdiği desteği kesme çağrısında bulundu. Nauert, ABD'nin, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için Birleşmiş Milletler'in '1 aylık ateşkes çağrısını' desteklediğini de belirtti. Nauert, ABD'nin amacının çatışmaları azaltıp, dikkatleri yeniden DEAŞ ile mücadeleye yönlendirmek olduğunu söyledi.
"AFRİN'DE OLUP BİTENLERLE İLGİLİ BİLGİMİZ SINIRLI"
Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, 'Afrindeki son durumun ne olduğu' sorusuna "Biz orada operasyon yapmıyoruz. Oradaki hiç kimseye de destek sağlamıyoruz. Orada ne olup bittiğine ilişkin bizim bilgimiz, orada operasyon yapmıyor olmamızdan ve kimseye destek sağlamıyor olmamızdan dolayı kısıtlı" yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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