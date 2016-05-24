

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in hafta sonunda Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin soruları cevapladı.







Türkiye ile yakın ilişki içinde olduklarını belirten ABD'li sözcü Toner, “Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler hakkındaki endişelerini anlıyoruz. Kürtlere özerk bir bölge oluşturmamaları yönünde net tavrımızı ilettik” dedi.







Toner, “Kürtler IŞİD'ten boşaltılan bölgeleri ele geçirmeye çalışmamalılar ve bu toprakları o bölgedeki sivil yönetime bırakarak giden halkın geri dönmesini sağlamalıdır” ifadesini kullandık.







ABD'li yetkililerin PYD yetkilileriyle görüşmesini ise “Bu güçlerle irtibat halinde olmak istiyoruz” şeklinde açıklayan Toner, PYD ile görüşmelerinin onların özerklik taleplerine olumlu baktıkları anlamana gelmediğini vurguladı.