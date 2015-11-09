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abd'den suriye'de güç dengesini değiştiren hamle

ABD'DEN SURİYE'DE GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİREN HAMLE

ABD, Suriye'ye karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun hedefleri doğrultusunda İncirlik'e 6 adet F-15C uçağı gönderdi.

Tarih : 09 Kasım 2015, 09:21
Puan Ver : Abd'den Suriye'de Güç Dengesini Değiştiren Hamle(5/10)5


ABD, Suriye'ye karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun hedefleri doğrultusunda İncirlik'e 6 adet F-15C uçağı gönderdi. ABD Hava Kuvvetleri uçakların görev tanımlarını, 'Türk hava sahasında muharip hava devriyesi' olarak açıkladı. İngiltere'deki 48'inci 'Fighter Wing' üssünden İncirlik'e gelen uçakların Türkiye'nin egemenliği ve bölgenin güvenliğine desteğin göstergesi olduğunu belirten ABD, Türkiye ile birlikte NATO müttefikleri olarak barış ve istikrar için sorumluluk paylaşımında bulunduklarını kaydetti.



İLK 6'SI GELDİ



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bir süre önce 'tank avcısı' olarak bilinen A-10 Thunderbolt-II tipi uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'ne yaklaşık bir düzine F-15 savaş uçağının intikal edeceğini açıklamıştı. Böylelikle uçakların 6'sı gelmiş oldu. ABD'nin İncirlik kanalıyla attığı bu adımlar Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.








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